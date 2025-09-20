Ouverture exceptionnelle de la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie Clermont-Ferrand

Ouverture exceptionnelle de la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie 20 et 21 septembre Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des 20 ans de la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie, cette édition des Journées du patrimoine invite pour la première fois le public à découvrir l’envers du décor d’un lieu emblématique du quartier République / Montferrand.

Au programme, des parcours guidés pour « lire » l’architecture du bâtiment — choix de matériaux, conception bioclimatique, rôle du végétal, vues depuis la terrasse — et comprendre son insertion urbaine et son histoire depuis 2005.

Des espaces animés par les structures qui occupent le site présenteront, de façon pédagogique et conviviale, les métiers mobilisés au quotidien autour de l’habitat : rénovation énergétique, conseil juridique, architecture, urbanisme, cadre de vie. Une sélection de documents d’archives, de plans et de photographies retracera l’évolution du lieu et de ses usages. Cet événement sera également l’occasion d’inaugurer une matériauthèque, qui permettra de toucher et comparer différents matériaux pour rénover ou construire un logement.

Tout au long du week-end :

• Rénov’actions63 propose un stand d’information pour comprendre les aides, les parcours d’accompagnement et les solutions locales, avec des réponses personnalisées à chaque situation.

• La Réno’mobile s’installe à proximité pour faire découvrir, au plus près du public, des solutions concrètes : démonstrations, maquettes, échantillons de matériaux et échanges avec des conseillers.

• Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) propose un espace de conseils pour rencontrer un·e architecte conseiller, un·e urbaniste ou un·e paysagiste et bénéficier d’un avis indépendant et gratuit, hors de tout acte marchand.

• L’Agence départementale d’information sur le logement du Puy-de-Dôme (ADIL 63) tient un stand d’information neutre et gratuit sur le logement (location, achat, copropriété, fiscalité, prévention des difficultés, etc.).

Des formats ludiques et participatifs ponctuent la visite :

• Visite « coulisses » du bâtiment, suivie d’un quiz pour tester ses connaissances sur l’architecture et la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). (samedi 20 à 14h30 ; dimanche 21 à 11h, 14h et 16h30)

• « Fresque de la rénovation » : un atelier collaboratif pour visualiser les étapes d’un projet performant, du diagnostic aux travaux et à la mobilisation des aides. (le 20 à 16h ; le 21 à 16h30)

• Escape game de la rénovation : en équipe, relever le défi de rénover virtuellement une maison en un temps limité, pour mieux comprendre les bons gestes et leviers d’économie d’énergie. (le 20 à 17h ; le 21 à 10h30)

Une exposition de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), « Des solutions sur mesure pour s’adapter à la rareté des ressources et bien vivre dans nos territoires », éclaire les enjeux et bénéfices de la sobriété foncière (présentations le 21 à 11h30 puis à 14h30). Elle propose :

• une mise en perspective des formes urbaines et des effets de l’étalement récent ;

• une approche par les sols, ressource vivante à protéger dans la fabrique de la ville ;

• des leviers concrets pour dépasser les blocages entre acteurs (recyclage de l’existant, densité maîtrisée, nature en ville, cohésion sociale et territoriale).

Temps fort du week-end : une table ronde « Comment allier chaux et chanvre dans le bâti d’hier et d’aujourd’hui ? L’exemple de la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie », avec :

• Claude Lefrançois, dit « Papyclaude » (auteur, vulgarisateur, formateur sur le bâti ancien),

• Arnaud Degois (Saint-Astier, contributeur de Construire en chanvre),

• en présence d’Yves Perret, architecte du bâtiment.

En reliant patrimoine, architecture et usages contemporains, cet anniversaire offre une immersion dans les coulisses d’un bâtiment exemplaire et dans les métiers qui accompagnent, au quotidien, l’habiter durable.

Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie 129, avenue de la République 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

