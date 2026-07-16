Ouverture exceptionnelle de la maison natale de Claude Bernard, Musée Claude Bernard, Saint-Julien

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de la maison natale de Claude Bernard 19 et 20 septembre Musée Claude Bernard Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’oeuvre et l’histoire du grand scientifique, Claude Benard ! Sa maison natale sera exceptionnellement ouverte. L’occasion de plonger dans l’intimité du savant.

Autre exposition, « L’arbre, tout un monde !, » une exposition temporaire joyeuse et ludique qui part à la découverte de l’arbre, de la cime à la racine.



Le Musée est gratuit le 19 et 20 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Musée Claude Bernard 414 Route du Musee, 69640 Saint-Julien, France Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474675144 http://www.musee-claudebernard.fr A travers une nouvelle scénographie, le musée propose de découvrir à la fois l’homme et ses découvertes.

Le rez-de-chaussée est consacré au personnage de Claude Bernard, à sa vie privée comme sa vie publique. A travers une belle collection d’objets personnels, cette étape permet également de resituer notre savant dans son époque.

Au premier étage, le visiteur est invité à entrer dans le vif de l’expérimentation et à comprendre les travaux de Claude Bernard ainsi que leur portée dans le monde médical. Grâce à des dispositifs ludiques et pédagogiques, la méthode expérimentale devient accessible pour tout le monde.

Le dernier étage accueille en fonction des saisons des expositions temporaires, des ateliers scientifiques, des conférences, des tables rondes. En d’autres termes, il prolonge les travaux de Claude Bernard en leur donnant un goût de modernité et d’actualité.

Journées européennes du patrimoine

©Musée Claude Bernard