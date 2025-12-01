Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pendant le marché de Noël Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Ouverture exceptionnelle pendant le marché de Noël
Profitez de votre médiathèque ce dimanche. .
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr
English :
Special opening during the Christmas market
German :
Sonderöffnungen während des Weihnachtsmarktes
Italiano :
Apertura speciale durante il mercatino di Natale
Espanol :
Apertura especial durante el mercado navideño
