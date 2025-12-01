Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pendant le marché de Noël Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pendant le marché de Noël

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Ouverture exceptionnelle pendant le marché de Noël

Profitez de votre médiathèque ce dimanche. .

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr

English :

Special opening during the Christmas market

German :

Sonderöffnungen während des Weihnachtsmarktes

Italiano :

Apertura speciale durante il mercatino di Natale

Espanol :

Apertura especial durante el mercado navideño

L’événement Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pendant le marché de Noël Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-11-19 par CDT53