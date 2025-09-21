« Ouverture exceptionnelle de la tour de l’horloge » Place du reviron, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

« Ouverture exceptionnelle de la tour de l’horloge » Place du reviron, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois dimanche 21 septembre 2025.

« Ouverture exceptionnelle de la tour de l’horloge » Dimanche 21 septembre, 10h00 Place du reviron, Châtillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

« Ouverture exceptionnelle de la tour de l’horloge »

Visite commenté : de 10h à 12h. Départs toutes les demi-heures, par groupe de dix personnes (dernier départ à 12h)

Découvrir l’intérieur du clocher de cette tour d’horloge inscrite aux Monuments Historiques et les vestiges cachés, depuis 1734, du décor originel de la façade peinte à la fin du XVIIème siècle de l’Hôtel de Largentière.

Le travail de la réhabilitation a été réalisé de 2019 à 2022.

Place du reviron, Châtillon-en-Diois Place du reviron, 26410 Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0611768536 fontaine

« Ouverture exceptionnelle de la tour de l’horloge »

© Alain Morin