Ouverture exceptionnelle de la Tour des archives Château de Quintin Quintin

Ouverture exceptionnelle de la Tour des archives 20 et 21 septembre Château de Quintin Côtes-d’Armor

Accès gratuit pour tous à la tour des archives et au parc avec les jeux en bois. Les visites guidées du château, les crêpes, boissons et les enquêtes en famille sont payantes. Pour plus d’information : info@chateaudequintin.fr, 0296749479 et à l’accueil.

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Ouverture exceptionnelle de la tour des archives récemment restaurée grâce au Loto du Patrimoine, la DRAC et la Région Bretagne !

Deux professionnelles des métiers d’art vous y accueilleront pour vous parler de leur savoir-faire…

Brune de Juin, pour la broderie au fil d’or (dimanche, toute la journée)

Mélanie Dusarse pour la technique du batik sur papier Japon (samedi et dimanche après-midi).

Et aussi :

Visites guidées du château et de son exposition « les Merveilles de nos collections ».

Chasse au trésor « les Mystères de Quintin, l’affaire du temps supendu ». Une petite enquête à mener en famille dans le parc du château

Des jeux d’extérieur en bois pour petits et grands.

Friandises, crêpes et boissons en vente sur place.

Location de costumes de chevalier et princesse pour les enfants, le temps de la visite

Entre terre, ciel et mer… le domaine de Quintin a la particularité de rassembler au cœur d'un même parc deux châteaux (l'un du XVIIe et l'autre du XVIIIe), des remparts, une tour des archives du XVe et des jardins à la française, en plein cœur de la petite cité de caractère de Quintin. Chargée d'histoire, la Seigneurie de Quintin, puis son Château, a depuis le XIIème siècle toujours été conservée au sein d'une même lignée. Penthièvre, du Perrier, Rohan, Laval, Coligny, la Trémoïlle, la Moussaye, Lorges ou Choiseul sont parmi les plus prestigieuses familles ayant hérité de ce domaine à travers les siècles. En visitant le château de Quintin, vous entrerez dans l'intimité de ces familles…

Ouverture exceptionnelle de la tour des archives récemment restaurée grâce au Loto du Patrimoine, la DRAC et la Région Bretagne.

