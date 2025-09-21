Ouverture exceptionnelle de la tuilerie de Varrennes-Saint-Sauveur Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur Varennes-Saint-Sauveur

Ouverture exceptionnelle de la tuilerie de Varrennes-Saint-Sauveur Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur Varennes-Saint-Sauveur dimanche 21 septembre 2025.

Ouverture exceptionnelle de la tuilerie de Varrennes-Saint-Sauveur Dimanche 21 septembre, 14h00 Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entrez dans les coulisses d’une ancienne tuilerie du XVIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques, témoin rare d’un savoir-faire artisanal d’avant l’industrialisation. Les Amis de la Tuilerie vous accueillent pour partager l’histoire du lieu et les gestes qui ont façonné les toits bressans pendant des siècles.

Des visites en continu sont organisées dimanche 21 septembre de 14h à 18h.

Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur Le Bourg, 71480 Varennes-Saint-Sauveur Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 https://www.ecomusee-bresse71.fr/musees-et-sites/musee-de-lagriculture/ https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne?locale=fr_FR

Entrez dans les coulisses d’une ancienne tuilerie du XVIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques, témoin rare d’un savoir-faire artisanal d’avant l’industrialisation. Les Amis de la vous…

© Écomusée de la Bresse bourguignonne