OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’ANTENNE DES ARCHIVES NUIT DE LA LECTURE 2026 Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’ANTENNE DES ARCHIVES NUIT DE LA LECTURE 2026

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

Jeux et lectures pour tous, et jeux, puzzles, et coloriages pour nos petits visiteurs !

L’équipe de l’antenne de la Médiathèque départementale de Saint-Gaudens vous a concocté une sélection de livres et de jeux en tous genres, à découvrir en famille, autour du thème national des Nuits de la Lecture, Villes et campagnes . L’occasion de passer un agréable moment avant ou après avoir fabriqué votre carnet ou participé à notre Escape Game !

Et pour nos petits visiteurs memory, puzzles et coloriages seront disponibles pour découvrir les archives en s’amusant.

En accès libre et continu. .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Games and readings for all, and games, puzzles and coloring for our little visitors!

