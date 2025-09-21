Ouverture exceptionnelle de l’Écomusée Écomusée de Saint-Dégan Brech

Ouverture exceptionnelle de l’Écomusée Écomusée de Saint-Dégan Brech dimanche 21 septembre 2025.

Ouverture exceptionnelle de l’Écomusée Dimanche 21 septembre, 14h00 Écomusée de Saint-Dégan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre du site et des expositions. Cette année l’arbre est à l’honneur à l’écomusée pour notre exposition temporaire.

Écomusée de Saint-Dégan Rue Park Segal, 56400 Brech, France Brech 56400 Morbihan Bretagne 0297576600 https://ecomusee-pays-auray.fr Les chaumières de l’écomusée évoquent trois siècles de la vie paysanne en Pays d’Auray, la vie des générations qui s’y sont succédées, faite de travail et de gestes aujourd’hui oubliés, animée de croyances et de mythes, forme de sagesse populaire. Tout autour du village, sentiers et sous-bois racontent également cette histoire en donnant à lire les traces de l’action de l’homme sur son milieu. A travers ses expositions et ses animations, l’écomusée garde en vie le patrimoine historique, architectural et culturel des campagnes du Pays d’Auray. Sentier d’interprétation au cœur du Pays d’Auray :

– paysages façonnés par l’intervention de l’homme ;

– comment le paysan a fait évoluer les chemins creux et les champs pour arriver à une agriculture plus moderne ;

– mieux comprendre la nature : pourquoi garder un arbre creux ? Pourquoi cette pierre est-elle placée ici ? Quelle est l’utilité des haies et des talus ?… Le Pain à Saint-Dégan : chaque mercredi, une animation “pain” est proposée à l’Écomusée. Les groupes qui s’inscrivent pour cette animation participent à l’ensemble des opérations, du pétrissage dans le fournil à la cuisson dans le four à bois traditionnel de l’Écomusée.

Chacun repart en fin de journée avec un pain qu’il a réalisé. Les visiteurs du jour peuvent acheter un pain et une brioche dans la mesure des disponibilités. Verger conservatoire de Saint-Dégan : 200 espèces de pommiers, d’autres fruitiers et tout un écosystème à découvrir en balade.

Visite libre du site et des expositions. Cette année l’arbre est à l’honneur à l’écomusée pour notre exposition temporaire.

Ecomusée du pays d’Auray