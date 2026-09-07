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Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique, Église catholique russe, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Église catholique russe · Paris

Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique, Église catholique russe, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église catholique russe
Adresse
39 rue François-Gérard 75016 Paris
Ville
75016 Paris
Département
Paris

Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique 19 et 20 septembre Église catholique russe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1934, la mission russe, fondée par des immigrés russes catholiques, s’installe dans l’ancien atelier du peintre François Gérard, transformé en chapelle byzantine.
Son iconostase et la fresque du sanctuaire (communion des apôtres au Corps et au sang du Christ) ont été réalisées par le père jésuite Egon Sendler, peintre d’icônes et historien d’art mondialement reconnu, fondateur d’ateliers d’icônes à Meudon et Versailles. L’iconostase comprend quelques icônes anciennes, typiquement slaves.

Église catholique russe 39 rue François-Gérard 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France
Visite libre

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