Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique, Église catholique russe, Paris

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique 19 et 20 septembre Église catholique russe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1934, la mission russe, fondée par des immigrés russes catholiques, s’installe dans l’ancien atelier du peintre François Gérard, transformé en chapelle byzantine.

Son iconostase et la fresque du sanctuaire (communion des apôtres au Corps et au sang du Christ) ont été réalisées par le père jésuite Egon Sendler, peintre d’icônes et historien d’art mondialement reconnu, fondateur d’ateliers d’icônes à Meudon et Versailles. L’iconostase comprend quelques icônes anciennes, typiquement slaves.

Église catholique russe 39 rue François-Gérard 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France

Visite libre

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