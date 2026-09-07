Ouverture exceptionnelle de l’Église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle, Blérancourt

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’Église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle Dimanche 20 septembre, 14h30 Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, un édifice discret dont l’histoire reste encore méconnue.

L’église, dont l’existence est attestée avant 1783, devint une chapelle de secours en 1854, avant d’être reconstruite vers 1864 à la suite de l’installation d’une nouvelle cloche.

L’intérieur a été entièrement rénové par un artisan local au début du XXIᵉ siècle. Les vitraux, œuvre de Raphaël Lardeur datant d’environ 1930, ont, quant à eux, retrouvé tout leur éclat à la suite d’une restauration en 2005.

Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle Blérancourdelle Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France 03.23.39.72.17 Venez découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, un édifice discret dont l’histoire reste encore méconnue.

L’église, dont l’existence est attestée avant 1783, devint une chapelle de secours en 1854, avant d’être reconstruite vers 1864 à la suite de l’installation d’une nouvelle cloche.

L’intérieur a été entièrement rénové par un artisan local au début du XXIᵉ siècle. Les vitraux, œuvre de Raphaël Lardeur datant d’environ 1930, ont, quant à eux, retrouvé tout leur éclat à la suite d’une restauration en 2005.

Venez découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, un édifice discret dont l’histoire reste encore méconnue.

©Lebesgue–Dehayes Mélissa.