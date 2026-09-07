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AGENDA · Blérancourt

Ouverture exceptionnelle de l’Église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle, Blérancourt

dimanche 20 septembre 2026 · Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle · Blérancourt

Ouverture exceptionnelle de l’Église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle, Blérancourt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle
Adresse
Blérancourdelle
Ville
02300 Blérancourt
Département
Aisne

Ouverture exceptionnelle de l’Église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle Dimanche 20 septembre, 14h30 Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, un édifice discret dont l’histoire reste encore méconnue.
L’église, dont l’existence est attestée avant 1783, devint une chapelle de secours en 1854, avant d’être reconstruite vers 1864 à la suite de l’installation d’une nouvelle cloche.
L’intérieur a été entièrement rénové par un artisan local au début du XXIᵉ siècle. Les vitraux, œuvre de Raphaël Lardeur datant d’environ 1930, ont, quant à eux, retrouvé tout leur éclat à la suite d’une restauration en 2005.

Croisement rue du Haut et rue de la Montagne, 02300 Blérancourdelle Blérancourdelle Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France 03.23.39.72.17 Venez découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, un édifice discret dont l’histoire reste encore méconnue.
L’église, dont l’existence est attestée avant 1783, devint une chapelle de secours en 1854, avant d’être reconstruite vers 1864 à la suite de l’installation d’une nouvelle cloche.
L’intérieur a été entièrement rénové par un artisan local au début du XXIᵉ siècle. Les vitraux, œuvre de Raphaël Lardeur datant d’environ 1930, ont, quant à eux, retrouvé tout leur éclat à la suite d’une restauration en 2005.
Venez découvrir l’église Sainte-Marie-Madeleine de Blérancourdelle, un édifice discret dont l’histoire reste encore méconnue.

©Lebesgue–Dehayes Mélissa.

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