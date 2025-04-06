Ouverture de l’Espace Alain Gerbault Espace Alain Gerbault Laval

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-23 18:00:00

2025-08-10 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

L’Espace Alain Gerbault vous accueille gratuitement tout l’été !

Profitez de ce moment estival pour franchir les portes de ces lieux emblématiques de Laval !

Des dispositifs de médiation sont à disposition des plus jeunes.

→ À l’Espace Alain Gerbault À livre ouvert les 1001 vies d’Alain Gerbault, dès 3ans

Parcourez l’Espace Alain Gerbault et découvrez, tout en jouant, l’univers du célèbre navigateur lavallois…

Accessibilité:

Le rez-de-chaussée de l’Espace Alain Gerbault est accessible aux personnes à mobilité réduite

Les lieux sont accessibles aux personnes en situation de handicap auditif, mental, psychique et visuel

ATTENTION

Ouverture de 10h à 12h puis de 14h à 18h

Fermé le lundi, dimanche matin et le vendredi 15 août matin. .

Espace Alain Gerbault Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Espace Alain Gerbault welcomes you for free all summer long!

German :

Der Espace Alain Gerbault empfängt Sie den ganzen Sommer über kostenlos!

Italiano :

L’Espace Alain Gerbault vi accoglie gratuitamente per tutta l’estate!

Espanol :

El Espacio Alain Gerbault le da la bienvenida gratuitamente durante todo el verano

