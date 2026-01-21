Ouverture exceptionnelle de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 Archives Départementales de la Mayenne Laval

Ouverture exceptionnelle de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945

En présence d’une médiatrice, plongez dans l’histoire du suffrage féminin en France depuis la période de la Libération jusqu’aux premiers votes des femmes. Des archives mayennaises viennent enrichir le parcours, offrant une perspective locale sur cette transformation historique.

L’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 a été conçue par l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) après quatre années d’enquête collective sur ce sujet en prévision de son 80ème anniversaire en 2024-2025.

A travers 25 panneaux, l’exposition propose de revenir dans un ordre chronologique et thématique sur la période de la Libération jusqu’à l’analyse des premiers votes des femmes, en passant par leur parcours de femmes mineures à femmes citoyennes et les interrogations soulevées par ce nouveau droit dans une société dévastée par la guerre. Les panneaux sont illustrés par de nombreux documents d’archives témoignages, presse féminine, photographies, tracts, bulletins de vote, etc. Ils sont également accompagnés de documents conservés aux Archives de la Mayenne afin de donner un ancrage territorial à l’exposition.

Une médiatrice sera présente sur place pour vous guider dans l’exposition et répondre à vos questions. .

In the presence of a mediator, immerse yourself in the history of women’s suffrage in France, from the Liberation period to the first women’s votes. Archives from the Mayenne region enrich the tour, offering a local perspective on this historic transformation.

