Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière, Habitation Beauséjour, Grand’Rivière
vendredi 18 septembre 2026 · Habitation Beauséjour · Grand'Rivière
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière 18 – 20 septembre Habitation Beauséjour Martinique
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00
Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et terrasses .
Elle domine la distillerie HBS produisant un rhum agricole distillé en alambic également ouverte à la visite.
Visite libre et gratuite.
Habitation Beauséjour Grand rivière Grand’Rivière 97218 Martinique Martinique
Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et…
@jldldf