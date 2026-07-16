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Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière, Habitation Beauséjour, Grand’Rivière

vendredi 18 septembre 2026 · Habitation Beauséjour · Grand'Rivière

Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière, Habitation Beauséjour, Grand’Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Habitation Beauséjour
Adresse
Grand rivière
Ville
97218 Grand'Rivière
Département
Martinique
Tarif
limité à 30 personnes

Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière 18 – 20 septembre Habitation Beauséjour Martinique

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et terrasses .
Elle domine la distillerie HBS produisant un rhum agricole distillé en alambic également ouverte à la visite.
Visite libre et gratuite.

Habitation Beauséjour Grand rivière Grand’Rivière 97218 Martinique Martinique
Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et…

@jldldf

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