Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière, Habitation Beauséjour, Grand’Rivière

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière 18 – 20 septembre Habitation Beauséjour Martinique

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et terrasses .

Elle domine la distillerie HBS produisant un rhum agricole distillé en alambic également ouverte à la visite.

Visite libre et gratuite.

Habitation Beauséjour Grand rivière Grand’Rivière 97218 Martinique Martinique

Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et…

@jldldf