Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière Habitation Beauséjour Grand’Rivière

Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière Habitation Beauséjour Grand’Rivière samedi 20 septembre 2025.

Ouverture exceptionnelle de l’Habitation Beauséjour, Grand’Rivière 20 et 21 septembre Habitation Beauséjour Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et terrasses .

Elle domine la distillerie HBS produisant un rhum agricole distillé en alambic également ouverte à la visite.

Visite libre et gratuite.

Habitation Beauséjour Beauséjour 97218 Grand’Rivière 97218 Martinique Martinique https://www.facebook.com/rhumbeausejour

Cette habitation créole protéigée au titre des monuments historiques présente 2,5 hectares de jardins centenaires offrant plus de 400 variétés de fleurs et d’arbres autour d’un ensemble de bassins et…

@jldldf