Ouverture des Bains-douches municipaux Bains Douches Municipaux Laval vendredi 15 août 2025.
Bains Douches Municipaux 32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 10:00:00
fin : 2025-08-23 18:00:00
Date(s) :
2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31
Les Bains-douches municipaux vous accueillent gratuitement tout l’été !
Profitez de ce moment estival pour franchir les portes de ces lieux emblématiques de Laval !
Des dispositifs de médiation sont à disposition des plus jeunes.
→ Aux bains-douches Apprenti Odorico atelier mosaïques, dès 2ans
Depuis presque 100 ans, les Bains-douches ont accueilli beaucoup de monde. Malheureusement, le fabuleux décor en mosaïques s’est un peu abimé. Nous comptons sur vous pour venir le restaurer… Atelier coopératif en famille
Accessibilité:
Les bains douches ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (marches à l’entrée du bâtiment)
Les lieux sont accessibles aux personnes en situation de handicap auditif, mental, psychique et visuel
ATTENTION
Ouverture de 10h à 12h puis de 14h à 18h
Fermé le lundi, dimanche matin et le vendredi 15 août matin. .
Bains Douches Municipaux 32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
The municipal shower baths welcome you free of charge all summer long!
German :
Die städtischen Bains-douches empfangen Sie den ganzen Sommer über kostenlos!
Italiano :
Le docce comunali sono aperte gratuitamente per tutta l’estate!
Espanol :
Las duchas municipales están abiertas gratuitamente durante todo el verano
