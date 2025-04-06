Ouverture des Bains-douches municipaux Bains Douches Municipaux Laval

Ouverture des Bains-douches municipaux

Bains Douches Municipaux 32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-23 18:00:00

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Les Bains-douches municipaux vous accueillent gratuitement tout l’été !

Profitez de ce moment estival pour franchir les portes de ces lieux emblématiques de Laval !

Des dispositifs de médiation sont à disposition des plus jeunes.

→ Aux bains-douches Apprenti Odorico atelier mosaïques, dès 2ans

Depuis presque 100 ans, les Bains-douches ont accueilli beaucoup de monde. Malheureusement, le fabuleux décor en mosaïques s’est un peu abimé. Nous comptons sur vous pour venir le restaurer… Atelier coopératif en famille

Accessibilité:

Les bains douches ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (marches à l’entrée du bâtiment)

Les lieux sont accessibles aux personnes en situation de handicap auditif, mental, psychique et visuel

ATTENTION

Ouverture de 10h à 12h puis de 14h à 18h

Fermé le lundi, dimanche matin et le vendredi 15 août matin. .

Bains Douches Municipaux 32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

The municipal shower baths welcome you free of charge all summer long!

German :

Die städtischen Bains-douches empfangen Sie den ganzen Sommer über kostenlos!

Italiano :

Le docce comunali sono aperte gratuitamente per tutta l’estate!

Espanol :

Las duchas municipales están abiertas gratuitamente durante todo el verano

