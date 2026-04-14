Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval, Abbaye de Rangéval – Aile nord, Cornieville

Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval 6 et 7 juin Abbaye de Rangéval – Aile nord Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre.

Abbaye de Rangéval – Aile nord 5, rue de l’Abbaye, Cornieville, Meuse, Grand Est Cornieville 55200 Meuse Grand Est L’abbaye de Rangéval est une abbaye de Prémontrés, fondée au XIIe siècle par Hadwige, femme de Thierry d’Apremont, de l’ordre des prémontrés. Elle reçut des confirmations pontificales en 1179 et en 1186.

Profitez de cette ouverture rare pour découvrir les façades de l’Abbaye, classée et son parc, datée de la première moitié du XVIIIe siècle.

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