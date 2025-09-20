Ouverture exceptionnelle des réserves Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ouverture exceptionnelle des réserves externalisée du musée. Bien plus qu’un espace de stockage, c’est un lieu de conservation et détude de milliers d’objets des collections qu’il vous est proposé de découvrir.

Inscription obligatoire, nombre de places limité

Musée des Alpilles 1 Place Favier, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490926824 https://www.mairie-saintremydeprovence.com/que-faire-a-saint-remy/envie-de-culture/musee-des-alpilles [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 92 68 24 »}] Bâtiment d’époque Renaissance.

musée des Alpilles