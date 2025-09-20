Ouverture exceptionnelle Diorama St Bénilde aux J.E.P. Saugues

Rue du prieuré Saugues Haute-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture exceptionnelle à 14h30.

Rue du prieuré Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On the occasion of the European Heritage Days, special opening at 2:30pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes: Sonderöffnung um 14:30 Uhr.

Italiano :

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, apertura straordinaria alle 14.30.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, apertura especial a las 14.30 horas.

