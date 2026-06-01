Ouverture exceptionnelle du château de Montastruc, Château de Montastruc, Lamonzie-Montastruc

Ouverture exceptionnelle du château de Montastruc 19 et 20 septembre Château de Montastruc Dordogne

Gratuit. Sans réservation. 90 minutes de visite. Départ toutes les 30 min environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Montastruc – Ouverture exceptionnelle

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, la demeure privée de Montastruc ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs !

️ Visites guidées assurées par les propriétaires, avec la participation des bénévoles du club de lecture de Lamonzie-Montastruc.

Venez découvrir l’architecture remarquable et la riche histoire de ce lieu d’exception.

Plus d’informations sur : www.montastruc.com

Château de Montastruc Montastruc, 24 520 Lamonzie-Montastruc Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://www.montastruc.com [{« link »: « http://www.montastruc.com »}, {« link »: « http://www.montastruc.com »}] Bâti sur un promontoire rocheux intégrant un très ancien site troglodytique de écluseaux, particulièrement utilisés au Ve siècle, le château de Montastruc présente un rare témoignage de plus de 1500 ans d’histoire.

Ses remparts, dont les éléments datent du XIe siècle, protègent un manoir féodal des XIIIe et XVe siècles, complété par une extension débute XVIIIe d’une grande élégance. Les écuries datent du XVIIe et le pigeonnier du XVIIIe siècle.

Le château possède de beaux décors intérieurs des XIVe et XVIIIe siècles. Une Vénus/Déesse de la terre (Ve siècle), et un renard saisissant une colombe (XVIe siècle) sont sculptées aux parois des écluseaux.

Parc, écluseaux et bâtiments sont inscrits au titre des Monuments historiques dans leur intégralité. Parking dans un pré à 50m du portail et zones de parkings complémentaires dans le village de Lamonzie-Montastruc.

Montastruc – Ouverture exceptionnelle

©Eric Sander