Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine Château de Tennessus Amailloux
samedi 19 septembre 2026 · Château de Tennessus · Amailloux
Informations pratiques
Amailloux
Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine
Château de Tennessus 1 Lieu Dit Tenessus Amailloux Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionelle du château-fort
Venez découvrir ce château fort du XIVe siècle entouré de douves, de meurtrières, de chemin de ronde et de cheminées en granit, situé dans un parc calme et rustique qui possède beaucoup de charme.
Les magnifiques pièces sont aménagées en accord avec leur cadre médiéval, et l’accès se fait par un escalier à vis.
Visite libre de sept pièces entièrement décorées dans l’esprit médiéval. .
Château de Tennessus 1 Lieu Dit Tenessus Amailloux 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 50 60
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English : Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine Amailloux a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine