Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine Château de Tennessus Amailloux

Informations pratiques

Amailloux

Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine

Château de Tennessus 1 Lieu Dit Tenessus Amailloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionelle du château-fort

Venez découvrir ce château fort du XIVe siècle entouré de douves, de meurtrières, de chemin de ronde et de cheminées en granit, situé dans un parc calme et rustique qui possède beaucoup de charme.

Les magnifiques pièces sont aménagées en accord avec leur cadre médiéval, et l’accès se fait par un escalier à vis.

Visite libre de sept pièces entièrement décorées dans l’esprit médiéval. .

Château de Tennessus 1 Lieu Dit Tenessus Amailloux 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 50 60

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English : Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus -Journées Européennes du Patrimoine Amailloux a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine