Ouverture exceptionnelle du château des Sires du Faucigny Château des sires du Faucigny Bonneville

Ouverture exceptionnelle du château des Sires du Faucigny 20 et 21 septembre Château des sires du Faucigny Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ouverture du château au public. Samedi, animation musicale 11h et 14h avec le groupe des harmonicistes

Château des sires du Faucigny 104 Place de l’Église, 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Arnaud Lesueur