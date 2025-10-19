OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU HVDVK Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU HVDVK Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé dimanche 19 octobre 2025.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU HVDVK Dimanche 19 octobre, 11h00 Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Sarthe

Tarif visite + sardinade 20 € / 10€ adhérents

Visite seule 10 € / Gratuit adhérents

Adhésion 20 € à l’année

Prévoir chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Le HVDVK se présente comme un chantier à ciel ouvert et en plein champ.

Sur les lieux d’une ancienne scierie, se succèdent l’installation et la restauration d’éléments architecturaux : Baraque américaine « UK 100 », Algéco, Tétrodons, Panneaux Jean Prouvé, Hexacube etc.

En visite commentée uniquement

Visite dimanche 19 octobre 11h

Tarif visite + sardinade 20 € / 10€ adhérents

Visite seule 10 € / Gratuit adhérents

Adhésion 20 € à l’année

Sur réservation

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 7 rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://www.piaceleradieux.com https://www.facebook.com/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier-392170900990423/ [{« type »: « email », « value »: « contact@piaceleradieux.com »}] Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d’art dédié à l’architecture, le design et l’art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l’objet dans les années 1930 d’un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l’histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une trentaine d’œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l’année dans le village et la campagne avoisinante.

Le HVDVK se présente comme un chantier à ciel ouvert et en plein champ.

© Marie Konstantinovitch / Piacé le radieux