Ouverture exceptionnelle du Manoir de Keroc’hiou, à Morlaix Manoir de Keroc’hiou Morlaix

Ouverture exceptionnelle du Manoir de Keroc’hiou, à Morlaix 20 et 21 septembre Manoir de Keroc’hiou Finistère

Trois visites d’une durée d’une heure sont proposées :

Samedi 20 septembre à 14h et à 16h /

Dimanche 21 septembre à 14h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le monument historique de Keroc’hiou, à Morlaix, ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme :

– Visite commentée de la cour manoriale et des façades du monument classé

– Présentation historique à partir des résultats des fouilles menées par l’Inrap

– Présentation des travaux déjà réalisés, ainsi que des projets à venir pour la sauvegarde de ce site patrimonial morlaisien

– Un moment de découverte, de rencontre et de partage autour d’un lieu chargé d’histoire.

Manoir de Keroc'hiou 83 Keroc'hiou 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne

@Laure Colomer