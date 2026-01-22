Ouverture exceptionnelle du musée à l’occasion de La Trace des Maquisards Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
A l’occasion du trail nocturne historique La Trace des Maquisards , le musée est exceptionnellement ouvert samedi 7 et dimanche 8 février 2026.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
English :
On the occasion of the historic La Trace des Maquisards night trail, the museum is exceptionally open on Saturday February 7 and Sunday February 8, 2026.
L’événement Ouverture exceptionnelle du musée à l’occasion de La Trace des Maquisards Nantua a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey