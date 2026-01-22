Ouverture exceptionnelle du musée à l’occasion de La Trace des Maquisards Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Ouverture exceptionnelle du musée à l’occasion de La Trace des Maquisards

A l’occasion du trail nocturne historique La Trace des Maquisards , le musée est exceptionnellement ouvert samedi 7 et dimanche 8 février 2026.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3 montée de l'Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 56 musee.resistance@ain.fr

On the occasion of the historic La Trace des Maquisards night trail, the museum is exceptionally open on Saturday February 7 and Sunday February 8, 2026.

