Ouverture exceptionnelle du MUSEE DES FORGES de Brocas – Musée des Forges Brocas, 29 mai 2025 15:00, Brocas.

Landes

Ouverture exceptionnelle du MUSEE DES FORGES de Brocas Musée des Forges 397 rue Tinarrage Brocas Landes

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-05-29 15:00:00

Fin : 2025-06-01 19:00:00

Date(s) :

2025-05-29

C’est dans un écrin de verdure que se nichent les forges de Brocas et le haut-fourneau de 1832. Dans le musée des forges, venez découvrir la vie et le travail des ouvriers landais du 19ème siècle ainsi qu’une riche collection d’objets en fonte.

Exposition sur l’airial landais.

C’est dans un écrin de verdure alliant patrimoines naturel et bâti que se nichent les forges de Brocas. Entre l’Estrigon, la maison du maître de forges, la grange à charbon, l’atelier de finition et la cité ouvrière, le haut-fourneau datant de 1832 domine.

Poussez la porte du musée des forges et venez découvrir la vie et le travail des ouvriers landais du XIXème siècle (explication sur la technique pour obtenir la fonte et vidéo sur le moulage des pièces) ainsi qu’une riche collection d’objets en fonte (plaques de cheminée, ustensiles du quotidien, outils, pièce unique …).

Exposition sur l’airial landais. .

Musée des Forges 397 rue Tinarrage

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 35 19 43 museedesforgesbrocas@gmail.com

English : Ouverture exceptionnelle du MUSEE DES FORGES de Brocas

The Brocas forges and the 1832 blast furnace are nestled in a green setting. In the forge museum, discover the life and work of 19th-century Landes workers, as well as a rich collection of cast-iron objects.

Exhibition on the Landes airial.

German : Ouverture exceptionnelle du MUSEE DES FORGES de Brocas

Inmitten einer grünen Oase liegen die Schmiede von Brocas und der Hochofen von 1832. Im Museum der Schmieden können Sie das Leben und die Arbeit der Arbeiter aus den Landes im 19. Jahrhundert sowie eine reiche Sammlung von Gegenständen aus Gusseisen entdecken.

Ausstellung über den Airial von Landes.

Italiano :

Le fucine di Brocas e l’altoforno del 1832 sono immersi nel verde. Nel museo delle fucine, venite a scoprire la vita e il lavoro degli operai delle Landes del XIX secolo, oltre a una ricca collezione di oggetti in ghisa.

Mostra sulle Landes airial.

Espanol : Ouverture exceptionnelle du MUSEE DES FORGES de Brocas

Las ferrerías de Brocas y el alto horno de 1832 están enclavados en un entorno verde. En el museo de las ferrerías, descubra la vida y el trabajo de los obreros landeses del siglo XIX, así como una rica colección de objetos de hierro fundido.

Exposición sobre el airial de las Landas.

