Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial

Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz

Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-05-14

Rendez-vous au musée Paul Charnoz. Là, c’est le génie industriel local de la fabrication des carreaux dessinés que l’on retrace.

Une visite étonnante avec des bénévoles passionnés (pour la plupart d’anciens ouvriers de l’usine). Vous revivrez l’épopée du carreau céramique qui était fabriqué à Paray jusqu’en 2005. Incontournable à voir, les 2 œuvres monumentales, les fleurons de l’expo ! .

Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz

L’événement Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I