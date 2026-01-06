Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial
Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial lundi 6 avril 2026.
Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz
Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-05-14
Rendez-vous au musée Paul Charnoz. Là, c’est le génie industriel local de la fabrication des carreaux dessinés que l’on retrace.
Une visite étonnante avec des bénévoles passionnés (pour la plupart d’anciens ouvriers de l’usine). Vous revivrez l’épopée du carreau céramique qui était fabriqué à Paray jusqu’en 2005. Incontournable à voir, les 2 œuvres monumentales, les fleurons de l’expo ! .
Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
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L’événement Ouverture exceptionnelle du Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I