Ouverture exceptionnelle du palais du Rhin, ancien palais impérial Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Strasbourg

Ouverture exceptionnelle du palais du Rhin, ancien palais impérial Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Ouverture exceptionnelle du palais du Rhin, ancien palais impérial 20 et 21 septembre Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Bas-Rhin

Gratuit, sans réservation, dernier accès SAM 16h30 SAM et DIM 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est vous ouvre les portes des plus belles salles de l’ancien palais impérial, avec la participation de la Commission centrale de la navigation du Rhin.

Dernières entrées : samedi à 16h30 et dimanche à 17h30.

Gratuit sans réservation, contrôle des sacs à l’entrée.

Document de visite offert en français, anglais, allemand et néerlandais. Livret jeune public (primaire – collège) offert, à demander à l’accueil.

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Paris 11e Arrondissement Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est Édifié de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien palais impérial allemand s’inscrit au cœur de la Neustadt de Strasbourg, labellisée UNESCO depuis 2017. Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est vous ouvre les portes des plus belles salles de l’ancien palais impérial, avec la participation de la Commission centrale de la navigation…

© DRAC Grand Est / Olivier Munsch