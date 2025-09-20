Ouverture exceptionnelle du parc de la Fondation des Artistes MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Nogent-sur-Marne

Ouverture exceptionnelle du parc de la Fondation des Artistes MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Nogent-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Le parc de la Fondation des Artistes sera exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La Fondation des Artistes réunit autour de son parc d’une superficie de 10 hectares un ensemble atypique constitué de la Maison nationale des artistes (maison de retraite pour artistes âgés), de la MABA (centre d’art), d’une trentaine d’ateliers d’artistes et d’une bibliothèque patrimoniale, la bibliothèque Smith-Lesouëf. Le parc actuel est le résultat d’une longue histoire, de la culture de la vigne, en passant par un jardin « à la française » aménagé en terrasses et orné de bassins, jusqu’au jardin « à l’anglaise » du XIXe siècle, transformé au début du siècle suivant.

MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 90 07 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ La Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) est un centre d’art dédié à la création contemporaine. Entrée libre

Visite libre

Fondation des Artistes