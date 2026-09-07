Ouverture exceptionnelle du parc du château de Loubens-Lauragais, Château de Loubens, Loubens-Lauragais

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du parc du château de Loubens-Lauragais 19 et 20 septembre Château de Loubens Haute-Garonne

Tarif : 4 € par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le parc du château de Loubens-Lauragais ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Profitez de cette occasion pour découvrir le cadre préservé de cette propriété privée et parcourir librement les extérieurs du château, habituellement fermés à la visite.

Cette année, l’accueil des visiteurs sera assuré par Bérengère d’Orgeix, nièce des propriétaires, qui partagera avec le public l’histoire et l’esprit des lieux.

Château de Loubens 2 rue de l’église, 31460 Loubens-Lauragais Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie 05 61 83 12 08 http://www.chateaudeloubens.com La visite du château de Loubens-Lauragais et de son parc, au pays du Pastel, en Haute-Garonne, à 30 min de Toulouse, vous fera découvrir l’étonnante atmosphère d’une vivante « maison de famille » où 22 générations ont laissé l’empreinte de leur personnalité et de leur époque. Parking dans le village.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le parc du château de Loubens-Lauragais ouvre exceptionnellement ses portes au public.