Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa !, Phare de Socoa, Ciboure

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa ! Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Phare de Socoa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Profitez d’un accès privilégié au chemin de ronde et à la lentille du phare. Découvrez le balisage maritime de la baie de Saint-Jean-de-Luz–Ciboure, ainsi que les enjeux liés au recul du trait de côte, qui menace ce patrimoine.

Visites guidées en compagnie d’un technicien des phares et balises.

Samedi : à 14h30, 15h30 et 16h30.

Gratuit, sur réservation auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme, dans la limite des places disponibles.

Phare de Socoa 28 rue du Phare, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 54 81 07 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}]

Profitez d’un accès privilégié au chemin de ronde et à la lentille du phare, tout en découvrant le balisage maritime de la baie de Saint-Jean-de-Luz–Ciboure et les enjeux du recul du trait de côte ce…

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