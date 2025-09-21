Ouverture exceptionnelle du square Rémy Callot Journées européennes du patrimoine Carvin

rue Salvador Allende Square Rémy Callot Carvin Pas-de-Calais

Visitez le square en exclusivité avant la fin des travaux !

Rémy Callot (1926 2001) a habité une maison située à cet endroit dès 1966 et a créé ses fresques entre 1988 et 2001. Il est maintenant reconnu dans le monde entier dans le cadre du mouvement d’Art Brut. Son oeuvre est inspirée de ses nombreux voyages. Très protéiforme, il a produit des mosaïques, des objets en céramique, des esquisses, des meubles…

Ce site tout comme d’autres lieux d’Habitants Paysagers, a été longtemps considéré comme une curiosité ou une excentricité et a failli être détruit. Il s’agit d’oeuvres et de constructions développées sur des années, souvent étroitement liées à la personnalité et à la vie quotidienne de leur auteur. Dès lors que celui-ci disparait, l’oeuvre est en péril et subit rapidement le vandalisme et l’érosion du temps.

Les palissades intégralement recouvertes de mosaïques par l’artiste sont les derniers éléments conservés sur place. Le choix de les sauvegarder dans leur milieu d’origine s’est imposé au regard de la charge mémorielle pour les habitants et riverains. Un inventaire d’une partie de ses oeuvres a été réalisé. Une exposition de celles parmi les plus emblématiques sera installée à terme dans le futur espace culturel St Druon (église éponyme). .

rue Salvador Allende Square Rémy Callot Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66

