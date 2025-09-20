Ouverture exceptionnelle du voilier-école « Duchesse Anne » Musée maritime et portuaire Dunkerque

Gratuit, sans réservations

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le trois-mâts Duchesse Anne ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Temps fort : une nocturne le samedi 20 septembre avec une ouverture prolongée jusqu’à 22h (dernier accès à 22h).

Venez vivre une immersion unique dans l’un des plus grands chantiers patrimoniaux de France, piloté par la Communauté urbaine de Dunkerque :

– Parcourez les ponts restaurés, du gaillard d’avant à la dunette arrière,

– Explorez les entreponts et leurs espaces emblématiques,

– Découvrez la cale n°5 et son nouveau lest en pavés issus des anciennes voiries dunkerquoises – un geste fort de mémoire et de réemploi.

Un film immersif signé Théo Chrétien, photographe du Musée maritime et portuaire, vous plongera au cœur des coulisses de la restauration, mettant en lumière savoir-faire, métiers et innovations.

Une occasion rare pour petits et grands de découvrir de l’intérieur la renaissance de ce géant du patrimoine maritime !

Musée maritime et portuaire 9 Quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque, France

(c) Théo Chrétien / Musée maritime et portuaire.