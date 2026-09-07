Ouverture exceptionnelle et démonstration de restauration à l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Arrien-en-Bethmale

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle et démonstration de restauration à l’église Saint-Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Michel d’Arrien-en-Bethmale ouvre ses portes et invite les visiteurs à découvrir son remarquable patrimoine artistique.

Au cours de l’après-midi, assistez à une démonstration de restauration des peintures murales de la chapelle nord, actuellement en travaux, réalisée par Sylviane Selma, artiste peintre et sculptrice chargée de leur restauration.

La visite permettra également d’admirer le retable de l’église, considéré comme le plus grand d’Ariège et restauré entre 2020 et 2022, ainsi qu’un Christ en bois datant de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle et deux médaillons, eux aussi récemment restaurés.

Église Saint-Michel 09800 Arrien en Bethmale Arrien-en-Bethmale 09800 Les Bordes-sur-Lez Ariège Occitanie Eglise avec retable baroque restauré récemment parking

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Michel d’Arrien-en-Bethmale ouvre ses portes et invite les visiteurs à découvrir son remarquable patrimoine artistique.