Ouverture exceptionnelle et visite libre «Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au cœur du centre-ville» Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid Saint-Pierre

Ouverture exceptionnelle et visite libre «Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au cœur du centre-ville» Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Ouverture exceptionnelle et visite libre «Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au cœur du centre-ville» 20 et 21 septembre Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid La Réunion

Infos 0262 32 62 18 – Visite libre possible dans le plus grand respect du lieu : retrait des chaussures à l’entrée, tenue vestimentaire décente et respect des interdictions photographiques (uniquement photos du bâtiment, pas des personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Sunnites de Saint‑Pierre vous invite à découvrir exceptionnellement la mosquée Atyaboul‑Massadjid, la «plus belle des mosquées», au cœur de la ville. Conçue entre 1972 et 1975 par l’architecte Wladimir Fritzel sur l’emplacement de l’ancienne mosquée inaugurée en 1913, elle se dresse fièrement avec son minaret de 42 mètres, sa vaste salle de prière de 625 m² et ses magnifiques ornements en bois précieux et calligraphies.

Venez découvrir à travers des explications des bénévoles de l’Association des Musulmans Sunnites de Saint-Pierre et des Imams, la Mosquée de Saint-Pierre, nommée Atyaboul Massadjid. La visite vous permettra de découvrir des versets du Coran sculptés dans des bois précieux de La Réunion, comme le natte ou le tamarin et avoir des informations sur ce centre de vie communautaire.

Cette ouverture est l’occasion unique de s’immerger dans l’histoire locale, le partage inter‑culturel et l’architecture soignée de ce lieu emblématique du vivre‑ensemble réunionnais.

Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid 50, rue François de Mahy, 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 La mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid, qui signifie « la plus belle des mosquées » est située dans le centre-ville de Saint-Pierre. Elle dispose d’un minaret de 42 mètres de haut. Elle a été construite entre 1972 et 1975 à l’emplacement d’une précédente mosquée inaugurée en 1913. Depuis la rue des Bons Enfants prendre la rue François de Mahy, à 50 mètres à gauche se trouve l’entrée de la mosquée (en face du glacier Castel).

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Annie Decupper – collection Ville de Saint-Pierre