Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry Courtenay
Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry Courtenay samedi 6 décembre 2025.
Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry
20 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-20 12:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
C’est le moment de chiner de jolis cadeaux et
décorations de Noël à la Recy-Cléry, votre
ressourcerie associative au cœur de Courtenay !
C’est le moment de chiner de jolis cadeaux et
décorations de Noël à la Recy-Cléry, votre
ressourcerie associative au cœur de Courtenay ! .
20 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 90 99 25
English :
Now is the time to find beautiful gifts and
and Christmas decorations at Recy-Cléry, your
in the heart of Courtenay!
L’événement Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry Courtenay a été mis à jour le 2025-12-02 par OT 3CBO