Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry Courtenay

Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry Courtenay samedi 6 décembre 2025.

20 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-20 12:30:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

C’est le moment de chiner de jolis cadeaux et
décorations de Noël à la Recy-Cléry, votre
ressourcerie associative au cœur de Courtenay !
20 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire 

English :

Now is the time to find beautiful gifts and
and Christmas decorations at Recy-Cléry, your
in the heart of Courtenay!

