Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry Courtenay

Ouverture exceptionnelle La Recy-Cléry

20 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret

Gratuit

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-20 12:30:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

C’est le moment de chiner de jolis cadeaux et

décorations de Noël à la Recy-Cléry, votre

ressourcerie associative au cœur de Courtenay !

20 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Now is the time to find beautiful gifts and

and Christmas decorations at Recy-Cléry, your

in the heart of Courtenay!

