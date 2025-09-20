Ouverture exceptionnelle Manoir du Plessis Beaucé La Chapelle-des-Fougeretz

Ouverture exceptionnelle Manoir du Plessis Beaucé La Chapelle-des-Fougeretz samedi 20 septembre 2025.

gratuit, visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Manoir du Plessis Beaucé ouvre ses portes pour la toute première fois.

Venez découvrir :

Son logis-porche médiéval (1381-1385), unique en Bretagne

Son manoir du XVe siècle et l’histoire de la famille de Beaucé

Cette ouverture est aussi l’occasion de présenter notre projet de restauration pour sauver ce trésor patrimonial. Une cagnotte participative sera bientôt lancée.

Une visite, mais aussi une belle aventure collective pour préserver notre histoire !

Journées européennes du patrimoine 2025

©manoir du Plessis Beaucé