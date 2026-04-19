Lattes

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Ouverture exceptionnelle le JEUDI 30 AVRIL, de 20h à 02h

Le lendemain est férié => alors viens faire la fête avec nous !

Ouverture exceptionnelle le JEUDI 30 AVRIL, de 20h à 02h

Le lendemain est férié => alors viens faire la fête avec nous !

Réserve ta table en ligne

Les Apéros du Mas c’est tous les week-ends de l’année (20h-2h) .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL

Special opening on THURSDAY APRIL 30, 8pm to 2am

The following day is a public holiday => so come and celebrate with us!

L’événement OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER