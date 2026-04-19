OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL Lattes
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL Lattes jeudi 30 avril 2026.
Lattes
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL
Avenue de l’Agau Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Ouverture exceptionnelle le JEUDI 30 AVRIL, de 20h à 02h
Le lendemain est férié => alors viens faire la fête avec nous !
Ouverture exceptionnelle le JEUDI 30 AVRIL, de 20h à 02h
Le lendemain est férié => alors viens faire la fête avec nous !
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Les Apéros du Mas c’est tous les week-ends de l’année (20h-2h) .
Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60
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English : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL
Special opening on THURSDAY APRIL 30, 8pm to 2am
The following day is a public holiday => so come and celebrate with us!
L’événement OUVERTURE EXCEPTIONNELLE MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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