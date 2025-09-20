Ouverture exceptionnelle Musée de la Lainerie aux J.E.P. Saugues

Route du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Ouverture exceptionnelle du Musée de la Lainerie à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Route du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Exceptional opening of the Musée de la Lainerie for the European Heritage Days.

German :

Sonderöffnung des Musée de la Lainerie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Apertura straordinaria del Musée de la Lainerie in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Inauguración especial del Museo de la Lainerie con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

