Ouverture exceptionnelle, Musée du marbre à Rance, Sivry-Rance

Ouverture exceptionnelle Samedi 23 mai, 18h00 Musée du marbre à Rance Hainaut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées.

En groupe, seul ou en famille, nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 mai pour découvrir le musée en soirée, entrée gratuite de 18 h à 22h.

Musée du marbre à Rance 22 Grand rue 6470 Rance Sivry-Rance 6470 Hainaut Walloon Region 0032 60 41 20 48 http://www.museedumarbre.com https://www.facebook.com/museedumarbreMagMaRance/ Le musée propose de découvrir la fabuleuse histoire du marbre, belge ou étranger, plongez dans les origines et formations de ces pierres nobles, leur travail, leur utilisation et leur avenir… Vaste parking, accès pour PMR, cafétéria

La Nuit européenne desmusées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées.

©Nuit des musées