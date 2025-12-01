OUVERTURE EXCEPTIONNELLE pour NOËL ! Sancerre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE pour NOËL !

3 Rue du Méridien Sancerre Cher

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Ouverture de la boutique de la Maison des Sancerre

Profitez du week-end des 13 et 14 décembre pour faire vos cadeaux de Noël !

A l’occasion de l’opération Mon Noël à Sancerre la boutique de la Maison des Sancerre ouvrira ses portes le samedi et le dimanche.

Librairie, jeux, textile, accessoires liés au vin, vous trouverez certainement votre bonheur ! .

3 Rue du Méridien Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@sancerreaop.fr

English :

The Maison des Sancerre opens the doors of its boutique for two afternoons!

