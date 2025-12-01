OUVERTURE EXCEPTIONNELLE pour NOËL ! Sancerre
3 Rue du Méridien Sancerre Cher
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Ouverture de la boutique de la Maison des Sancerre
Profitez du week-end des 13 et 14 décembre pour faire vos cadeaux de Noël !
A l’occasion de l’opération Mon Noël à Sancerre la boutique de la Maison des Sancerre ouvrira ses portes le samedi et le dimanche.
Librairie, jeux, textile, accessoires liés au vin, vous trouverez certainement votre bonheur ! .
3 Rue du Méridien Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@sancerreaop.fr
English :
The Maison des Sancerre opens the doors of its boutique for two afternoons!
