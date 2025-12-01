OUVERTURE EXCEPTIONNELLE pour NOËL ! Sancerre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE pour NOËL ! Sancerre samedi 13 décembre 2025.

3 Rue du Méridien Sancerre Cher

Ouverture de la boutique de la Maison des Sancerre
Profitez du week-end des 13 et 14 décembre pour faire vos cadeaux de Noël !
A l’occasion de l’opération Mon Noël à Sancerre la boutique de la Maison des Sancerre ouvrira ses portes le samedi et le dimanche.
Librairie, jeux, textile, accessoires liés au vin, vous trouverez certainement votre bonheur !   .

3 Rue du Méridien Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire   contact@sancerreaop.fr

The Maison des Sancerre opens the doors of its boutique for two afternoons!

