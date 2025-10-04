Ouverture exceptionnelle toute la journée Bibliothèque De Saint-Jean-De-Daye Saint-Jean-de-Daye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Ouverture exceptionnelle toute la journée de samedi, pour (re)découvrir la bibliothèque, lire, papoter, ou participer à l’une des chasses au trésor ! Nous espérons voir un maximum de monde franchir nos portes, que ce soit pour 5 minutes ou 1 heure.

Bibliothèque De Saint-Jean-De-Daye 7 Place de la mairie 50620 Saint-Jean-de-Daye Saint-Jean-de-Daye 50620 Manche Normandie 0233053406

