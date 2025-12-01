Ouverture festive de la fenêtre du calendrier de l’Avent Benfeld

Ouverture festive de la fenêtre du calendrier de l’Avent

place de la République Benfeld Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-12-01 18:00:00

fin : 2025-12-01

2025-12-01

Mise en lumière du centre-ville Animations chocolat et vin chaud

Chaque jour avant Noël, ouverture du calendrier de l’Avent par le veilleur de nuit, du dimanche au vendredi à 18h, le samedi à 11h. Animations les vendredis et samedis. .

place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

Lighting up the town center Chocolate and mulled wine entertainment.

