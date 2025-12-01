Ouverture festive de la fenêtre du calendrier de l’Avent Benfeld
Ouverture festive de la fenêtre du calendrier de l’Avent Benfeld lundi 1 décembre 2025.
Ouverture festive de la fenêtre du calendrier de l’Avent
place de la République Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-01 18:00:00
fin : 2025-12-01
Date(s) :
2025-12-01
Mise en lumière du centre-ville Animations chocolat et vin chaud.
Mise en lumière du centre-ville Animations chocolat et vin chaud
Chaque jour avant Noël, ouverture du calendrier de l’Avent par le veilleur de nuit, du dimanche au vendredi à 18h, le samedi à 11h. Animations les vendredis et samedis. .
place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr
English :
Lighting up the town center Chocolate and mulled wine entertainment.
L’événement Ouverture festive de la fenêtre du calendrier de l’Avent Benfeld a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme du Grand Ried