Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine L’Auventine épicerie participative Saint-Auvent

Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine L’Auventine épicerie participative Saint-Auvent samedi 27 septembre 2025.

Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine

L’Auventine épicerie participative 3 place de l’église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez découvrir la nouvelle épicerie participative L’Auventine en plein du joli village de Saint Auvent. Pour l’occasion de nombreuses activités vous attendent.

Au programme 10h ouverture officielle. 10h30 les petits de 0 à 7 ans s’installe pour une lecture contée. 11h30 café/réponse pour tout savoir sur le fonctionnement de l’épicerie. 12h30 repas partagé (1 boisson offerte, pensez à vos couverts), 14h Trivial Poursuit spécial ado et adulte. 15h café/réponses bis. 16h goûter gourmand (payant) et ateliers variés pour petits et grands. 18h animation musicale pour clôturer cette première journée en beauté ! .

L’Auventine épicerie participative 3 place de l’église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

English : Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine

German : Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine

Italiano :

Espanol : Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine

L’événement Ouverture festive de l’épicerie participative L’Auventine Saint-Auvent a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Ouest Limousin