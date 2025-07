Ouverture festive du rempart nord de Dinan Dinan

Ouverture festive du rempart nord de Dinan Dinan samedi 12 juillet 2025.

Ouverture festive du rempart nord de Dinan

Rue du Marchix Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Après trois ans de restauration, la Ville de Dinan est fière d’annoncer l’ouverture au public du premier secteur des remparts nord, un pan emblématique du patrimoine médiéval dinannais.

Ce site remarquable, entièrement restauré dans le cadre d’un vaste chantier de valorisation du patrimoine, ouvre ses portes à tous à partir du samedi 12 juillet 2025.

Pour célébrer cette réouverture, une grande journée festive et gratuite est organisée, mêlant découverte historique et concerts en plein air dans un cadre exceptionnel.

Programme de la journée :

10h30 Ouverture officielle du rempart nord

La journée débute en fanfare avec l’ouverture symbolique du rempart nord, accompagnée par le groupe percussif Batoucandin’. Un moment convivial pour marquer la réappropriation de ce lieu historique par le public.

14h 18h Visites guidées gratuites des remparts

L’après-midi est dédié à la découverte, avec des visites guidées gratuites proposées aux individuels et aux familles (sur inscription préalable).

Visite découverte tout public

Visite en famille enfants bienvenus

Une soirée musicale gratuite au pied des remparts

Dès 18h30, place à la fête avec deux concerts gratuits en plein air, organisés sur le Square des Dinantais, au pied même des remparts récemment restaurés.

18h30 Lewis Evans (pop folk)

L’auteur-compositeur britannique Lewis Evans ouvrira la soirée avec un set pop folk chaleureux et intimiste.

20h15 Gad Zukes (pop rock)

Place ensuite à Gad Zukes, groupe pop rock aux accents festifs, pour clôturer la journée dans une ambiance survoltée.

Un événement au cœur du patrimoine vivant de Dinan

Cette journée marque une étape importante dans la valorisation du patrimoine médiéval de Dinan, ville d’art et d’histoire. L’ouverture du rempart nord symbolise la réouverture d’un lieu chargé d’histoire, désormais accessible au public et intégré pleinement à la vie de la cité.

Venez découvrir ou redécouvrir ce site unique, et partagez une journée mêlant culture, musique et convivialité, au cœur de l’été et des remparts ! .

Rue du Marchix Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture festive du rempart nord de Dinan Dinan a été mis à jour le 2025-07-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme