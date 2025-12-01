Ouverture galerie peinture éphémère Lesparre-Médoc

Ouverture galerie peinture éphémère

18 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 10:30:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

Date(s) :

2025-12-01

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Ouverture d’une galerie atelier éphémère, pour découvrir l’univers onirique de Sarah Lanyi.

Nous sommes faits de l’étoffe de nos rêves !!! . .

18 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 04 02 78 famlet@wanadoo.fr

