Ouverture galerie peinture éphémère Lesparre-Médoc
18 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-01 10:30:00
fin : 2025-12-31 12:30:00
2025-12-01
Ouverture d’une galerie atelier éphémère, pour découvrir l’univers onirique de Sarah Lanyi.
Nous sommes faits de l’étoffe de nos rêves !!! . .
18 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 04 02 78 famlet@wanadoo.fr
