Ouverture gourmande et festive de la saison turque | showcase et buffet l’Archipel Fouesnant

Ouverture gourmande et festive de la saison turque | showcase et buffet l’Archipel Fouesnant samedi 18 octobre 2025.

Ouverture gourmande et festive de la saison turque | showcase et buffet

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Danses et chœur turcs à 16h00

Association Culturelle Turque de Quimper / Quimper Türk Kültür Dernegi

Un samedi après-midi par mois, la Médiathèque propose à des artistes de la scène locale de se produire au sein du 3e lieu à l’occasion d’un showcase. Celui qui ouvre la saison lance aussi les festivités du temps fort Turquie ! Des membres de l’Association Culturelle Turque de Quimper, musiciens et chanteurs, adultes et enfants, présentent quelques chants et danses traditionnels turcs. L’association réunit des membres de la communauté turque et propose diverses activités et festivités. Elle est notre partenaire au long cours jusqu’au mois de mars, elle animera plusieurs rencontres et ateliers créatifs et culinaires.

+ Buffet d’ouverture de la saison turque à 18h00

Le showcase est suivi d’un temps d’échange autour d’un buffet concocté par l’Association Culturelle Turque de Quimper. L’occasion d’ouvrir nos appétits et de découvrir, en compagnie de l’équipe de la Médiathèque, les propositions diverses qui jalonneront cette riche saison. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture gourmande et festive de la saison turque | showcase et buffet Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN