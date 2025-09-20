Ouverture gratuite du Musée de la Faïence de Quimper Musée de la Faïence – Quimper Quimper

Ouverture gratuite du Musée de la Faïence de Quimper Musée de la Faïence – Quimper Quimper samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez le musée de la faïence et plongez dans l’univers fascinant de cette tradition artisanale et industrielle qui fait partie de l’histoire de Quimper. Une visite enrichissante vous attend, vous permettant de découvrir l’histoire, les techniques et les merveilles de la faïence.

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

Jérémy Varoquier