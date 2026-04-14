Ouverture hebdomadaire de la ressourcerie de matériaux de construction, Dafarnaüm – Ressourcerie Matériaux, Nizon

Ouverture hebdomadaire de la ressourcerie de matériaux de construction Mercredi 3 juin, 13h00 Dafarnaüm – Ressourcerie Matériaux Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T13:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T13:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Dafarnaüm organise une ouverture de son stock de matériaux de construction récupérés et revalorisés.

Cette ouverture est l’occasion de découvrir et d’acheter des matériaux issus du réemploi : bois, quincaillerie, menuiseries, isolation et autres matériaux de construction, proposés à moindre coût.

L’objectif est de favoriser le réemploi des matériaux, de limiter le gaspillage et de soutenir des pratiques de construction et de rénovation plus sobres et durables.

L’événement est ouvert à toutes et tous, sans adhésion.

Paiement sur place en chèque ou espèces.

Dafarnaüm – Ressourcerie Matériaux Kergazuel Pont-aven Nizon 29930 Finistère Bretagne

Dafarnaüm ouvre son stock de matériaux de construction revalorisés. Bois, quincaillerie, menuiseries, isolation… pour bricoler, rénover ou aménager à moindre coût. Ouvert à toutes et tous. Dafarnaüm