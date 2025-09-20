Ouverture : la maison des Atlantes Maison des Atlantes Nîmes

Ouverture : la maison des Atlantes 20 et 21 septembre Maison des Atlantes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Construit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par Cubizol, architecte du palais épiscopal, cet immeuble mêle harmonieusement influences classiques et baroques. À l’entrée, on peut voir deux atlantes sculptés qui donnent leur nom au bâtiment.

Maison des Atlantes 2 rue de l’aspic, 3000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie Situé en plein centre-ville, cet hôtel particulier du XVIIe est dans un état de conservation remarquable. Accès par le centre-ville piétons

© Stéphane Ramillon