Ouverture : le chantier de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes

Ouverture : le chantier de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Gard

Gratuit. Nombre de places limité. Inscription à partir du 17 septembre, tenue sportive recommandée. 6 paliers et 60 marches à gravir. Créneaux horaires communiqués lors de l’inscription. Durée : 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

C’est une chance exceptionnelle de monter sur l’échafaudage pour admirer les bas-reliefs de la frise sculptée des XIIe et XVIIe siècles, en compagnie des tailleurs de pierre, restaurateurs et archéologues de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Il s’agit aussi de comprendre les enjeux de ce chantier qui a débuté en 2022 et se terminera bientôt.

Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 70 61 »}]

© Stéphane Ramillon